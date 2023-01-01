Иностранные студенты впервые встали на коньки в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Массовым катанием на коньках отметили 25 января иностранные студенты Тюменского госуниверситета. На катке на тюменской набережной собрались ребята из Колумбии, Вьетнама, Сальвадора, Египта и Эквадора. Многие из них встали на коньки впервые.

Своими впечатлениями поделились студентка Тонг Тхи Тхуй и студент Лу Нгок Тхань. Об приехали учиться в Тюменский госуниверситет из Вьетнама, где нет морозов, снега и уличных ледовых катков.

"Ощущения классные, мне понравилось, я впервые в России, сначала учился в Екатеринбурге и уже шесть месяцев – в Тюмени. В моем городе во Вьетнаме нету снега, поэтому здесь в Тюмени мне очень нравится", - поделился Лу Нгок Тхань.

"Я еще не научилась кататься, но мне уже нравится, все замечательно", - добавила Тонг Тхи Тхуй.

Для Диего Андрес Лисама Маррокин из Сальвадора это уже не первое катание на коньках. В его стране распространены роликовые коньки, а в Тюмени он впервые встал на ледовые.

"Коньки удобные, я уже катался несколько раз и неплохо умею это делать. У нас в Сальвадоре на льду не катался, там жарко для этого", - рассказал он.

Студентки Финансово-экономического института ТюмГУ из Колумбии не только попробовали новый для них вид зимнего развлечения, но и успели поделиться впечатлениями и фотографиями со своими родными.

"Мы отправили фотографии с катка родителям, им очень понравилось, они ведь ни разу еще не катались на коньках, в Колумбии нет такого. Погода сегодня замечательная, не холодно. Нам нравится кататься на коньках, это здорово, хочется прокатиться еще", - поделились колумбийки Мария Фернанда Гонсалес Мэдина и Лус Мариана Морено Ибаньес.

Любовь Голышева, Александр Лабыкин