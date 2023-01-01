Продукция Тюменского ремонтно-механического завода отмечена дипломом всероссийского конкурса

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Продукция Тюменского ремонтно-механического завода (ТРМЗ) АО "Транснефть - Сибирь" получила диплом всероссийского конкурса "100 лучших товаров России".

В номинации "Продукция производственно-технического назначения" всероссийского конкурса отмечены два вида изделий: водоспускное устройство для плавающих крыш стальных резервуаров, а также подшипники гидродинамические опорные и опорно-упорные к насосам центробежным нефтяным типа "НМ".

Водоспускное устройство - сложная, шарнирно-сочлененная конструкция трубопроводов, расположенная внутри резервуара. При заполнении и раскачке нефти в резервуаре она позволяет сохранить самотечный спуск талых и дождевых сточных вод с поверхности плавающей крыши и их вывод в промышленную ливневую канализацию. Срок службы водоспускного устройства равен сроку службы резервуара. Производство данного вида продукции освоено с 2009 года в рамках научно-исследовательской опытно-конструкторской работы ТРМЗ. В минувшем году завод поставил четыре таких устройства для оснащения резервуарного парка ООО "Транснефть - Порт Приморск". В этом году планируется выпуск 22 устройств.

Гидродинамические подшипники скольжения опорные и опорно-упорные предназначены для снижения трения ротора при вращении в корпусе магистрального насоса. Подшипники разработаны специалистами Тюменского РМЗ в рамках программы импортозамещения и имеют увеличенный ресурс относительно импортных аналогов. В течение 2022 года в цехах завода было произведено 145 шт. подшипников. В текущем году планируется выпуск 261 единицы. Продукция предназначена для оснащения производственных подразделений организаций системы "Транснефть".

Всероссийский конкурс "100 лучших товаров России" проводится Росстандартом, Академией проблем качества РФ, РИА "Стандарты и качество". Мероприятие призвано содействовать развитию российского производства качественной, безопасной и конкурентоспособной продукции. Тюменский РМЗ участвовал в конкурсе третий раз.

Тюменский ремонтно-механический завод основан в 1978 году и является структурным подразделением АО "Транснефть - Сибирь". В настоящее время ТРМЗ выпускает более 2,5 тыс. наименований продукции, из которых можно выделить 4 основные группы, в том числе оборудование для ремонта и обслуживания линейной части магистральных нефтепроводов, комплектующие магистральных и подпорных насосных агрегатов для перекачки нефти и нефтепродуктов, а также оборудование для ремонта и обслуживания резервуаров, очистных сооружений производственно-дождевых и хозяйственно-бытовых сточных вод.