  • 25 января 202325.01.2023среда
  • USD68,7529
    EUR74,6948
  • В Тюмени -9..-11 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Дом культуры "Родник" открыли после ремонта в селе Горьковка Тюменского района

Губернатор, 20:37 25 января 2023

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Обновленный дом культуры "Родник" окрыли в селе Горьковка Тюменского района. Здание 25 января осмотрел губернатор Тюменской области Александр Моор.

В рамках нацпроекта "Культура" здесь заменили внутренние инженерные системы, отремонтировали кровлю и входные группы, выполнили гидроизоляцию фундамента, смонтировали вентилируемый фасад с утеплением и архитектурной подсветкой. Также обновили системы видеонаблюдения, сети связи, охранно-пожарную сигнализацию, благоустроили территорию.

В сельском клубе появился зрительный зал на 160 посадочных мест, студии для занятий хореографией, декоративно-прикладным творчеством, вокалом. Сейчас клуб посещают 211 человек. В частности, работают три коллектива для пожилых людей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , национальный проект Культура , Тюменский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:37 25.01.2023Дом культуры "Родник" открыли после ремонта в селе Горьковка Тюменского района
18:40 25.01.2023В Тюменской области продолжится работа по созданию молодежных пространств
13:49 25.01.2023В селе Гусево Тюменской области открылся новый центр культуры
10:31 25.01.2023Губернатор Тюменской области Александр Моор откроет в Тюменском районе Дом культуры "Родник"