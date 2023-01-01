Дом культуры "Родник" открыли после ремонта в селе Горьковка Тюменского района

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Обновленный дом культуры "Родник" окрыли в селе Горьковка Тюменского района. Здание 25 января осмотрел губернатор Тюменской области Александр Моор.

В рамках нацпроекта "Культура" здесь заменили внутренние инженерные системы, отремонтировали кровлю и входные группы, выполнили гидроизоляцию фундамента, смонтировали вентилируемый фасад с утеплением и архитектурной подсветкой. Также обновили системы видеонаблюдения, сети связи, охранно-пожарную сигнализацию, благоустроили территорию.

В сельском клубе появился зрительный зал на 160 посадочных мест, студии для занятий хореографией, декоративно-прикладным творчеством, вокалом. Сейчас клуб посещают 211 человек. В частности, работают три коллектива для пожилых людей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.