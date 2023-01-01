Тюменские ученые создали биоморфный нейропроцессор

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Лабораторный прототип биоморфного нейропроцессора, в перспективе позволяющего воспроизвести работу группы нейронов коры головного мозга, создали в Тюменском государственном университете. Как сообщает пресс-служба вуза, проект посвящен разработке архитектур и узлов технического устройства с акцентом на воспроизведение принципов функционирования нейронных сетей живых организмов.

Исследователи отмечают, что нейропроцессоры предназначены для работы компьютерного зрения, машинного обучения и систем классификации и фильтрации. Ученые предлагают переосмыслить их работу с точки зрения природных механизмов. В реальных нейронах информация передается посредством последовательностей импульсов напряжения. Нейропроцессор использует подобную схему кодирования информации, что позволяет реализовать биоподобное обучение и снизить энергопотребление.

Результаты работы запатентованы и опубликованы в научных журналах по микроэлектронике и нанотехнологиям и в монографии по теме проекта, вышедшей в центральном издательстве "Техносфера". Часть дальнейших исследований будет проводится вместе с Научно-исследовательским институтом молекулярной электроники.