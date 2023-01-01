Объявлен конкурс на лучшую эмблему к 100-летию Сладковского района

| Фото: sladkovo.admtyumen.ru | Фото: sladkovo.admtyumen.ru

Стартовал конкурс на лучшую эмблему к празднованию 100-летия Сладковского района Тюменской области.

Как сообщает администрация муниципалитета, она должна быть современной, оригинальной и легко узнаваемой.

Прием заявок по электронной почте oksirsm@mail.ru продлится до 15 февраля. Ознакомиться с условиями участия, критериями конкурсного отбора и порядком действий можно по ссылке.

"20 февраля узнаем, чья эмблема будет наиболее интересной, образной, запоминающейся, отражающей суть юбилейной даты. Победитель конкурса получит диплом и денежный приз.