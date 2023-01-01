Еще около 1 тыс. 500 парковок в Тюмени станут платными с февраля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Платных парковок в Тюмени станет больше с начала февраля. 1 тыс. 500 парковочных мест переводят в платный режим в границах улиц Первомайская – Республики – берег реки Туры – Осипенко – Орджоникидзе – Советская, а также на участке улицы Республики от Мельникайте до Максима Горького.

Как сообщает администрация города, рядом установят соответствующие дорожные знаки и информационные таблички, а 6 и 8 февраля волонтеры будут предупреждать водителей о новом режиме работы и оказывать им помощь при оплате, сообщает администрация города.

"Работы по внедрению и развитию городского паркинга продолжаются, – рассказывает директор МКУ "Тюменьгортранс" Алексей Санник. – Для расширения этой зоны установлено 37 паркоматов, которые приобретены в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"".

Сегодня платное парковочное пространство расположено в периметре улиц Герцена – Челюскинцев – Республики – Первомайской – Советской – Профсоюзной и представлено 13 отдельными зонами общей вместимостью 1 тыс. 662 машино-места.

Платный режим действует в будни с 7 до 19 часов.



"Принимая во внимание обращения жителей, рассматривается вопрос об увеличении бесплатного периода парковки, – комментирует директор МКУ "Тюменьгортранс". – Сейчас осуществляется мониторинг движения транспортных средств на участках дороги, задействованных во втором этапе реализации введения платного парковочного пространства. Специалисты выясняют, в какой период автомобилисты покидают данную территорию в утренние часы и приезжают в вечернее время. И, в зависимости от полученных результатов, мы предложим горожанам расширенное часовое окно для бесплатной парковки. Это новшество будет касаться всего городского парковочного пространства".



Напомним, что в Тюмени был разработан проект, в который включено до 5 тыс. 500 парковочных мест в центральной части города. Тестирование первых парковок началось еще в 2016 году, тогда в качестве пилотных были выбраны территории по улицам Первомайской, Ленина, Герцена.