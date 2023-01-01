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Жительница Ишима поверила злоумышленникам и лишилась 100 тыс. рублей

Происшествия, 17:45 26 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

100 тыс. рублей лишилась жительница Ишима 1971 года рождения, поверив телефонному мошеннику. Злоумышленник представился сотрудником правоохранительных органов и сказал, что с ее банковских счетов происходят списания денежных средств, сообщает МВД по Тюменской области.

Девушка представилась пенсионерке сотрудником службы безопасности банка и сообщила, что необходимо следовать ее указаниям и перевести деньги на "безопасные счета", чтобы сохранить деньги. Заявительница выполнила указания аферистов, и только спустя некоторое время осознала, что стала жертвой обмана.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счёта". В настоящее время полицейскими ведется комплекс мер, направленный на установление личности виновных лиц.

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# Ишим , кража , уголовное дело

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