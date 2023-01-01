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Более 18 тыс. жителей сельских поселений в Тюменской области воспользовались услугами мобильных бригад

Общество, 17:52 26 января 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 18 тыс. жителей сельских поселений в Тюменской области воспользовались услугами мобильных бригад в 2022 году. 14 тыс. граждан доставлены в областные медорганизации, сообщает информационный центр правительства региона.

Еще 4 тыс. человек получили возможность заказать на дом продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости.

Мобильные бригады для граждан старше 65 лет и инвалидов в медорганизации и организации соцобслуживания работают в регионе в 23 муниципальных образованиях с 2019 года по нацпроекту "Демография".

Все услуги бесплатны.

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# мобильные бригады , нацпроект Демография

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