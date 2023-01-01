Выставку "Тюмень – Война – Великая Победа" молодежь посещает по "Пушкинской карте"

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Экспозиция "Тюмень – Война – Великая Победа", посвященная трудовому и боевому подвигу тюменцев в годы Великой Отечественной войны представлена в музее "Городская Дума". Ее с интересом посещают студенты и школьники, многие при оплате используют "Пушкинскую карту", написал в Telegram-канале глава города Руслан Кухарук.

Собранные ценные свидетельства, исторические материалы из архивов, музеев и библиотек погружают посетителей выставки в прошлое 80-летней давности. Жизнь тыловой Тюмени передана через предметы быта и личные вещи горожан, дополняют восприятие фотографии, подлинные документы, открытки и плакаты и трогательные письма с фронта.

"Тюменские госпитали, "поезд-баня", производство вооружения на заводах Тюмени, оружие времен Великой Отечественной войны, средства связи – обо всем этом увлекательно рассказывают экскурсоводы. Хочу отметить, что во время экскурсии звучит много живых примеров: это как личные воспоминания организаторов, так и документальные факты, доказывающие самоотверженный труд наших земляков, приближавших Победу", - отметил глава города.

На протяжении последних двух лет краеведы, ученые, музейщики, общественность проделали огромную работу, чтобы добиться широкого признания заслуг тюменцев в годы Великой Отечественной войны. Работа по поиску неизвестных страниц истории военного времени продолжается.

"Знать историю важно, особенно молодежи. У нас одна общая цель сегодня: не допустить попыток фальсификации исторических фактов. И ценные документальные свидетельства того времени, которые бережно хранятся не только в музеях, но и в семейных архивах, и есть наш существенный вклад в сохранение исторической памяти", - подчеркнул Руслан Кухарук.