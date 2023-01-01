За кражу столбиков с кладбища жителей Нижнетавдинского района отправили на исправительные работы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По одному году исправительных работ получили двое жителей Нижнетавдинского района за кражу металлических столбиков с кладбища в с. Велижаны, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как известно из материалов дела, в августе 2022 года местные жители 47-ми и 26-ти лет на территории кладбища с. Велижаны похитили четыре металлических столбика, причиненный ущерб составил 2 тыс. 700 рублей.

В суде мужчины вину признали. По месту жительства они характеризуются удовлетворительно, не состоят на учете у нарколога или психиатра, а также имеют на иждивении малолетних детей.

Суд признал их виновными в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на год с удержанием 5 % из заработка.