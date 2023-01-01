Состояние мужчины, эвакуированного из дома в Тюмени, оценивают как тяжелое

| Фото: Тюменская областная служба экстренного реагирования | Фото: Тюменская областная служба экстренного реагирования

Состояние мужчины, которого спасатели эвакуировали со второго этажа строящегося дома на ул. Бориса Быстрых в Тюмени, оценивается как тяжелое.

"Вызов поступил 26 января в 9 часов 31 минуту. Бригада скорой медицинской помощи прибыла в 9 часов 44 минуты. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в приемное отделение Областной клинической больницы № 2, где его госпитализировли в профильное отделение", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Екатерина Климович.

Содействие сотрудникам скорой медицинской помощи оказали спасатели Тюменского поисково-спасательного отряда. Мужчина, которому требовалась помощь, находился на втором этаже в бессознательном состоянии. Так как в строении не было лестница, спасатели применили альпинистское снаряжение.

"Мужчину в бессознательном состоянии уложили и зафиксировали в альпинистских носилках, затем, применив систему верхней страховки, по раздвижной лестнице транспортировали на первый этаж. Потом его передали в автомобиль медиков", – рассказали в ТОСЭР.

Инна Пахомова