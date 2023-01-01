Новая модульная амбулатория в селе Ембаево Тюменского района принимает первых пациентов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Торжественное открытие новой модульной амбулатории в с. Ембаево Тюменского района прошло 27 января. Ее возвели на месте старой поликлиники. Врачи ведут прием в помещении, площадь которого составляет 600 кв. метров.

По словам вице-губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских, амбулатория решает важную социальную задачу.

"Здесь есть возможность в хороших условиях встретиться, поговорить, нам это важно, потому что это социальная точка, она же еще и профилактирует. Медицина сегодня она не только про полечить, она больше направлена на просвещение, воспитание. Чтобы люди как можно меньше сталкивались с тяжелыми ситуациями. Наша задача – не доводить до этого. А это опять же к первичному звену. Вовремя подсказать, оказать помощь, вовремя направить к узкому специалисту", - отметила она.

Более 8 тыс. жителей Ембаевского сельского поселения будут обслуживать врачи и медсестры амбулатории. Селяне смогут попасть на приём к трём терапевтам, хирургу, гинекологу, стоматологу, педиатрам, другим специалистам. Все необходимое оборудование, инструменты имеются. Обследование можно пройти в кабинете функциональной диагностики. Объект появился в рамках реализации проекта модернизации первичного звена здравоохранения.

"В планах открыть еще одну большую, красивую поликлинику в Каскаре и продолжать реализовывать проекты по укреплению здоровья населения", - отметила директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

Современные объекты здравоохранения привлекательны для молодых специалистов. Азалия Аметова четвертый год трудится терапевтом в Ембаево. Вернулась в родное село после окончания Тюменского медуниверситета. За время работы снискала уважение односельчан и коллег.

"Для нас большое событие – открытие новой амбулатории. Рады и мы, и наши пациенты. Я пришла на работу по программе "Земский врач", нисколько не пожалела об этом. Современная больница – это радость и гордость за наш поселок", - сказала Азалия.

Более 100 пациентов ежедневно смогут пользоваться услугами медиков Ембаевской амбулатории. Местные жители успели оценить все ее преимущества.

"Мы только что сходили на прием к нашему педиатру, мне понравилось – огромный кабинет, оборудование хорошее. Здесь комфортно и уютно, это чувствуется", - поделилась жительница с. Ембаево Эльвира Рычапова.

В учреждении работает дневной стационар. Селяне смогут пройти курс лечения, не выезжая за пределы населенного пункта. Также на постоянной основе будет работать проект "Школа здоровья".

"У нас был дневной стационар, теперь он более расширенный. Терапевт будет вести прием, пациенты, думаю, будут довольны. Самому старшему пациенту – 96 лет. Много детей до года. Сейчас активно ведется детская прививочная кампания", - рассказала заведующая амбулаторией с. Ембаево Рита Мухаметьярова.

На приобретение быстровозводимой модульной конструкции Ембаевской амбулатории было выделено 40 млн рублей, в том числе из областного бюджета 29,3 млн рублей, из федерального - 10,7 млн рублей. На оснащение имуществом врачебной амбулатории из областного бюджета выделено более 5 млн рублей, на благоустройство - более 4 млн рублей, на подключение воды и тепла - более 3 млн рублей.

В 2022 году в Тюменской области построили и ввели в эксплуатацию семь модульных амбулаторий, в том числе четыре – в Тюменском районе.

Анжела Лебедева