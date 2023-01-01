Тюменские таможенники передали нуждающимся одежду на 18 млн рублей

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Более 20 тыс. единиц товаров народного потребления на 18 млн рублей, изъятых во время таможенного контроля, передано в 2022 году социальным учреждениям Тюмени и Кургана.

Об этом рассказал начальник Тюменской таможни Владимир Зябко на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Это важное достижение в работе таможни, - считает Владимир Зябко. – Ранее в большинстве случаев подобные товары уничтожались. Но было принято решение, не смотря на определенные сложности, теперь передавать их нуждающимся".

Так, в октябре 2022 года в тюменский реабилитационный центр "Семья" отправили более 7 тыс. предметов одежды. В декабре такую работу провели в Курганской области. Центру социального обслуживания передали более 12 тыс. вещей.

"Мы планируем продолжить эту работу и в 2023 году, - сообщил Владимир Зябко. – уже есть определенные наработки, которые в ближайшей перспективе реализуем в Тюмени".

Он добавил, что в соответствии с изменениями, внесенными в нормативно-правовые акты, перечень товаров может быть расширен и включать в себя, в том числе, и продукты питания. Пересмотрен также и перечень субъектов, которым могут передаваться эти предметы.

Николай Ступников