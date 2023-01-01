Тюменских подростков приглашают на интернет-игру "Молодежный квест"

| Фото: Физико-математическая школа Тюменской области | Фото: Физико-математическая школа Тюменской области

Интернет-игра "Молодежный квест", посвященная Международному дню безопасного Интернета, стартовала в Тюменской области. Участниками могут стать юные тюменцы от 12 до 18 лет. За победу будут бороться команды из 10 человек.

Задания конкурса подразделяются на три уровня: логический, аналитический и творческий. Все они пройдут в онлайн-формате.

"В первом этапе ребятам предложат различные головоломки и ребусы. Во второй части им нужно соотнести понятия с определениями. Также у них будет скриншот письма, которое якобы поступило им на электронные ящики и они должны его проанализировать, оценить опасность и отреагировать на сообщение. В результате подростки узнают ценную информацию по безопасному интернету", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" специалист по реализации профилактических программ областного центра профилактики и реабилитации Марина Иванова.

Третий уровень предполагает создание творческой работы. Организаторы предложат ребятам разработать уникальную настольную игру, которая позволит в простой и интересной форме познакомить остальных с правилами безопасного поведения в Сети. В ней участники должны отразить не менее семи правил интернет-безопасности: заполнение профиля в социальных сетях, анализ личных данных собеседника, отметки геолокации, безопасный пароль и сайты с защищенным доступом, противоправный контент и ответственность за его размещение.

"Игра должна быть практического характера, чтобы потом ее можно было использовать среди своих сверстников. К оформлению требований нет. Пусть рисуют на ватмане, с использованием графических редакторов, делают карточки либо что-то другое. Жюри в третьем этапе будет оценивать практическую значимость, соответствие тематике, оригинальность и общее восприятие работы, а в первых двух – правильность выполнения заданий", – пояснила Марина Иванова.

По ее словам, благодаря "Молодежному квесту" подростки сформируют навыки ответственного и безопасного поведения и получат важную и полезную информацию о правовой ответственности в Сети.

"Ребятам в прошлом году очень понравилось, они активно участвовали и ждали нового старта. Сейчас мы получили уже около 20 заявок", - добавила специалист по реализации профилактических программ областного центра профилактики и реабилитации.

Подать заявку на конкурс можно до 12 февраля. Параллельно с регистрацией стартует первый этап. Задания организаторы выложат в официальной группе во ВКонтакте. Итоги подведут 17 марта. Победителям и призерам вручат призы и дипломы.

Отметим, в 2022 году в интернет-игре участвовала 151 команда, это 1 тыс. 119 ребят из 26 муниципалитетов Тюменской области.

Виктория Макарова