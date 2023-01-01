Жители Тюменской области подали более 180 заявок на конкурс чтецов "Бессмертный город"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 180 заявок поступило на областной конкурс чтецов "Бессмертный город", посвященный 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Мероприятие организовал ДНК "Строитель".

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник отдела социально-культурной деятельности учреждения Мария Шлеина, заявки поступили со всех уголков Тюменской области. Участники записывают видеоролики с чтением стихотворений собственного сочинения, либо известных поэтов.

После того, как прием заявок завершится, организационный комитет рассмотрит, правильно ли они заполнены. Как только станет известно количество допущенных участников, информацию передадут экспертному жюри, которое в течение недели отсмотрит каждую заявку. На основании оценок определят победителей. В рамках фестиваля вручат один приз Гран-при, а также дипломы за первое, второе, третье места в каждой возрастной категории.

"Конкурс уникален тем, что в нем могут принять участие не только дети, но и взрослые. Последняя возрастная категория — 36+. Радостно, что практически 40 процентов заявок мы получили от людей старшего возраста", — рассказала Мария Шлеина.

21 февраля в преддверии Дня защитника Отечества состоится торжественная церемония награждения, на которой покажут лучшие работы и вручат подарки победителям.

Добавим, жители региона еще успевают принять участие в конкурсе чтецов. Сбор заявок завершится 31 января.

Инна Пахомова