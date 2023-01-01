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Научный фестиваль со стендапом и мастерской по грантам пройдет в ТюмГУ

Общество, 10:24 31 января 2023

группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте | Фото: группа "Школа перспективных исследований | SAS" ВКонтакте

Серия мероприятий в рамках научного фестиваля Law School Fest пройдет в Институте государства и права ТюмГУ 16 февраля. Сотрудники, студенты и аспиранты ближе познакомятся с научной деятельностью друг друга.

В программе — питч "Наука в Law School", участники которого узнают об основных направлениях исследований в институте и как включиться в научную повестку. Также запланированы воркшоп "Как написать научную статью", мастерская "Научные гранты", панельная дискуссия "Мой путь в науке", где приглашенные эксперты на личном опыте расскажут, как стать успешным исследователем, а также стендап Science Stand Up Party.

Регистрация на фестиваль — по ссылке.

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# наука , ТюмГУ

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