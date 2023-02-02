Александр Моор: мужество и стойкость героев Сталинграда навечно останутся в памяти народа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мужество и стойкость героев Сталинграда навечно останутся в благодарной памяти народа. Битва на Волге стала крупнейшим сухопутным сражением, коренным образом изменившим ход войны. Именно здесь советские войска сломали опору фашистских захватчиков.

Об этом в своем обращении, посвященном 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Сегодня, 2 февраля, знаменательная памятная дата в истории нашей страны. Ровно 80 лет назад, в 1943 году, наши войска разгромили немецких оккупантов в Сталинградской битве. После сокрушительного поражения враг понес огромные потери, не сумел восстановить экономический и военный потенциал, окончательно утратил стратегическую инициативу. Все это приблизило великую Победу", - говорится в обращении.

Александр Моор отметил, что 2 февраля мы вспоминаем всех, кто не щадил себя, храбро сражался на поле боя, ударно работал на трудовом фронте. Он поблагодарил ветеранов за отвагу, самоотверженность и смелость. По его словам, важную роль в масштабном противостоянии армий сыграли воинские подразделения, сформированные в Тюмени и других сибирских городах. Многие воины-сибиряки за проявленное мужество и беспримерный героизм получили высокие награды.

"Сейчас наши земляки вместе с товарищами по оружию в зоне специальной военной операции повторяют подвиги отцов и дедов. Умело используют уникальный боевой опыт, защищают и отстаивают свободу и независимость России. От всего сердца желаю всем крепкого здоровья и стойкости духа. Победы, мира и добра, всегда быть достойными поступков и свершений доблестных героев", - добавил глава региона.