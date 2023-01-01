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В с. Никулино Тюменской области создадут новое общественное пространство 

Общество, 09:40 31 января 2023

администрация Сладковского муниципального района | Фото: администрация Сладковского муниципального района

Новое общественное пространство создадут в с. Никулино между школой и Домом культуры в 2023 году. Земельный участок соединит улицы Центральную и Зеленую, сообщает администрация Сладковского муниципального района.

Планируется обустройство тротуара около 400 метров, мест отдыха, посадка цветов, установка урн.

Государственная поддержка на реализацию общественно значимого проекта по благоустройству сельской территории составит 825 тыс. рублей. Благоустроят пространство в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" по нацпроекту "Жилье и городская среда".

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# городское пространство , национальный проект Жилье и городская среда , село

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