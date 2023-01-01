В центре Тюмени расширится зона платной парковки

| Фото: из сообщества "Тюмень – наш дом" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Тюмень – наш дом" во ВКонтакте (архив)

Зона платного парковочного пространства в Тюмени расширится с 6 февраля.

Паркоматы начнут работать в периметре улиц Герцена – Челюскинцев – Республики – Первомайской – Советской – Профсоюзной. Это 13 отдельных зон на 1 тыс. 662 машиноместа. Об этом на своей странице во ВКонтакте 30 января написал глава города Руслан Кухарук.

"Я дал поручение специалистам МКУ "Тюменьгортранс" провести встречи с жителями домов и УК, обсудить все вопросы создания платного парковочного пространства, а также на протяжении трех недель вести активную разъяснительную работу с тюменцами, живущими и работающими в указанном районе", – написал Руслан Кухарук.

Постановление, где прописаны тарифы и территории платного паркинга, опубликуют 31 января.