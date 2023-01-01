1 февраля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

В Тюмени в 12 часов в школе №43 (ул. Щербакова, 94) начнется торжественное открытие проекта "Гольф в общеобразовательную школу". 6+

В Тюмени в 18 часов 30 минут в "Точке кипения" (ул. Республики, 142, 2 этаж) начнется мастер-класс "Как создать капитал? Легко!". 18+

Интересное в этот день:

1699 — Пётр I повелевает челобитные и договоры в России писать на гербовой бумаге.

1709 — на необитаемом острове архипелага Хуан Фернандес в Тихом океане найден ставший прообразом Робинзона Крузо матрос Александр Селкирк.

1926 — образована Киргизская АССР.

1931 — открылась Центральная фабрика Союзкино (ныне "Мосфильм").

1946 — Венгрия провозглашена республикой.

1949 — фирма RCA выпустила первую виниловую пластинку на 45 об/мин.

1953 — 50 основных дамб Голландии размываются волнами Северного моря. Тонет 1835 человек, 43000 сооружений подвергаются разрушению.

1963 — столкновение двух самолетов над Анкарой.

1994 — вступили в силу Шенгенские соглашения, подписанные странами ЕС.

2000 — из-за аварии на румынской золотодобывающей фабрике в Дунай попало огромное количество отравляющего вещества цианид, что вызвало экологическую катастрофу во многих странах.