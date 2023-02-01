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Тюменских школьников приглашают на медиауроки "Покорители неба"

Общество, 16:57 01 февраля 2023

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Медиауроки об авиации "Небо начинается с земли" пройдут в Тюменской областной библиотеке им. Менделеева 2,7,9 и 10 февраля. Встречи посвящены 100-летию отечественной гражданской авиации.

По информации библиотеки, учащиеся 7–9 классов школ № 5, 41 и 42 Тюмени уже побывали на уроках, узнали много нового об известных российских авиаконструкторах, которые внесли огромный вклад в развитие мировой авиации. Им рассказали об Андрее Туполеве, Сергее Ильюшине, Олеге Антонове и многих других. Ребят заинтересовала история создания пассажирских и транспортных самолетов.

"На занятии мы спросили учащихся, кто хочет стать авиаконструктором или летчиком. Оказалось, у школьников другие предпочтения на этот счет. Но когда ребята в реальности увидели и примерили настоящий шлем и форменную фуражку летчика-испытателя ХХ века, то всерьез задумались о выборе авиационной профессии", - говорят библиотекари.

В конце уроков школьники посмотрели видеоролики о полетах российских самолетов "АНТ-2", "СУ-27" и "Sukhoi Superjet 100" и познакомились с книжной выставкой об истории отечественной авиации.

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# авиация , Тюменская областная научная библиотека

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