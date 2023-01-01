  • 31 января 202331.01.2023вторник
  • USD69,5927
    EUR75,7799
  • В Тюмени -6..-8 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более 150 школьников посетили уроки авиации в тюменской библиотеке

Общество, 18:19 31 января 2023

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Более 150 школьников посетили медиауроки "Покорители неба" в областной научной библиотеке им. И.Я. Менделеева в Тюмени, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Тюменские школьники узнали о российских авиаконструкторах, которые внесли вклад в развитие мировой авиации: Андрее Туполеве, Сергее Ильюшине, Олеге Антонове и других. На уроках посмотрели видеоролики о российских самолетах "АНТ-2", "СУ-27" и "Sukhoi Superjet 100", познакомились с выставкой об истории авиации.

"Ребят заинтересовала история создания отечественных самолетов. Примерив настоящий шлем и форменную фуражку летчика-испытателя, некоторые даже задумались о выборе авиационной профессии", - рассказали организаторы.

Отметим, в 2023 году исполняется 100 лет отечественной гражданской авиации. 9 февраля 1923 года было принято постановление "Об организации Совета по гражданской авиации".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# авиация , департамент культуры Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:55 31.01.2023Тюмень и межвузовский кампус в стиле хайтек построили школьники в Майнкрафте
19:25 31.01.20232 858 единиц медоборудования получили больницы и поликлиники УФО в 2022 году
18:53 31.01.2023Поврежденную вандалами арку в сквере Победы восстановили в Тюмени
18:19 31.01.2023Более 150 школьников посетили уроки авиации в тюменской библиотеке