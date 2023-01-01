Более 150 школьников посетили уроки авиации в тюменской библиотеке

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Более 150 школьников посетили медиауроки "Покорители неба" в областной научной библиотеке им. И.Я. Менделеева в Тюмени, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Тюменские школьники узнали о российских авиаконструкторах, которые внесли вклад в развитие мировой авиации: Андрее Туполеве, Сергее Ильюшине, Олеге Антонове и других. На уроках посмотрели видеоролики о российских самолетах "АНТ-2", "СУ-27" и "Sukhoi Superjet 100", познакомились с выставкой об истории авиации.

"Ребят заинтересовала история создания отечественных самолетов. Примерив настоящий шлем и форменную фуражку летчика-испытателя, некоторые даже задумались о выборе авиационной профессии", - рассказали организаторы.

Отметим, в 2023 году исполняется 100 лет отечественной гражданской авиации. 9 февраля 1923 года было принято постановление "Об организации Совета по гражданской авиации".