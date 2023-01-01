Тюмень и межвузовский кампус в стиле хайтек построили школьники в Майнкрафте

| Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Город будущего и межвузовский кампус построили школьники Тюмени и Ялуторовска в финале онлайн-проекта META Tyumen 2.0. технопарка "Кванториум". На площадке Minecraft более 70 юных инженеров и программистов на протяжении нескольких дней создавали трехмерные модели зданий и объекты городской инфраструктуры.

Вместе с авторскими версиями моста Влюбленных и торговых центров, школьники установили в городе телебашню, пирс на набережной, океанариум, ветряные мельницы, поля солнечных батарей и кампус.

Как рассказал автор виртуального студенческого пространства Артем его концепция предусматривает большие просторные здания, парк с прудом или фонтаном. Работу над окончательной версией он завершит в ближайшие дни.

По мнению руководителя "Кванториума" Дмитрия Тарасова, полученные навыки помогут школьникам при проектировании реальных объектов в будущем. "Чтобы все это построить, нужно понимание трехмерного, сделать чертежи. Это навыки, которые пригодятся в любых других трехмерных программах", - отметил руководитель.

Видео информационного центра правительства Тюменской области.

Эксперты оценили красоту города и нетривиальность решений, которые предложены создателями. Председатель регионального отделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Михаил Мельцер подчеркнул, что это и есть главная цель проекта. Он также выразил уверенность, что в ближайшем будущем у них появятся все инструменты для воплощения задумок: нейросети, МЕТА-вселенные, новинки в области робототехники.