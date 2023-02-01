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Снежная скульптура тюменца Александра Скареднова украсила туристическую локацию в Мурманской области

Общество, 12:46 01 февраля 2023

из архива Александра Скареднова | Фото: из архива Александра Скареднова

Скульптуру "Точное попадание" создал житель Тюмени Александр Скареднов совместно с мастером из Санкт-Петербурга Ириной Алимурзаевой в экскурсионно-туристическом центре "Снежная деревня" в Кировске Мурманской области. Работа, выполненная в рамках конкурса "Снеголед", будет украшать локацию до марта.

Скульптура из снега представляет собой бюст девушки c подсвеченным сердцем. "Идея скульптуры состоит в том, чтобы показать любовь к "Снежной деревне" и к создавшим ее. Это потрясающее место не только в плане организации, качества материала, также оно поражает своей красотой и доброжелательной атмосферой. Любовь может быть разной — слепой, безграничной, нежной, но бьет всегда в одну точку, в самое сердце", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" тюменец.

Сложностей в процессе работы не возникло. Скульптура создавалась пять дней. Высота составила 4,3 метра. Обычно работы радуют зрителя ориентировочно до марта, но это зависит от погоды, подчеркнул Александр Скареднов. Всего со снежными кубами, отсекая от них лишнее, на территории экскурсионно-туристического центра работали 11 команд профессиональных скульпторов.

В направлении скульптура тюменец плодотворно работает 17 лет. "С Ириной Алимурзаевой у нас общий род деятельности — скульптура. Работаем с разными материалами, в том числе со снегом и льдом", — добавил мастер.

Тюменец часто участвует в подобных конкурсах. Так, 28 января определили победителей конкурса "Бешеная пила-2023". Александр Скареднов и Ирина Алимурзаева заняли третье место со скульптурой "Свобода мысли".

из сообщества "ЭТЦ "Снежная деревня" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "ЭТЦ "Снежная деревня" во ВКонтакте

Напомним, в декабре 2021 года Александр Скареднов завоевал Гран-при фестиваля-конкурса ледовых скульптур "Сказки планеты Земля" в Подольске, создав из ледяной глыбы Кота в сапогах.

Инна Пахомова

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# конкурс , скульптура , творчество

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