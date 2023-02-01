В Тюмени началась работа по пошиву кукол для трех книг слабовидящим детям

| Фото: Тюменская областная научная библиотека | Фото: Тюменская областная научная библиотека

Работа над пошивом книг "Музыкант", "Швея" и "Массажист" для слепых и слабовидящих детей пройдет 1,2 и 4 февраля. Волонтерам предстоит до конца марта сшить четырех кукол: пару музыкантов с тремя сменными нарядами, швею и массажиста, сообщает Тюменская областная научная библиотека.

Заключительный мастер-класс "От идеи до воплощения", проведенный в рамках проекта "Инклюзивная книжная мастерская "ТАКТИМО: прикоснись к профессии", прошел 28 января. Всего Содружество библиотек Тюменской области организовало пять обучающих занятий, на которых волонтеры познакомились с видами тактильных книг, с требованиями по их изготовлению, с необходимыми материалами и атрибутами.

"Интереснее всего было попробовать изготовить буквы и другие детали из разнофактурных материалов – фетра, фоамирана, нескольких видов ткани. На практике выяснилось, что портновские ножницы нужно дополнять маникюрными, так как требуется вырезать мелкие детали", - говорят библиотекари.

Зарегистрироваться на занятия по пошиву тактильных книг можно на платформе "Добро.ру" по ссылке и по телефонам: 22-70-40; 50-53-02; 50-55-47.

Проект "Инклюзивная книжная мастерская "ТАКТИМО: прикоснись к профессии" реализуется АНО "Содружество библиотек Тюменской области" в сотрудничестве с Тюменской областной научной библиотекой им. Менделеева при поддержке департамента культуры Тюменской области с использованием средств областного бюджета.