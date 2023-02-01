АО "СПГ" реализует новые проекты в Тюменской области при поддержке Нефтегазового кластера

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новые проекты реализует холдинг "Сибирская Промышленная Группа" (АО "СПГ") в Тюменской области при поддержке Нефтегазового кластера. Одно из предприятий компании - завод "ТВЭЛ-Тобольск" - вошел в состав кластера в декабре 2022 г., сообщает региональный департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.

"Холдинг "Сибирская промышленная группа" в прошлом году впервые участвовал в нашем Промышленно-энергетическом форуме TNF. Там мы обсудили возможности для их развития, участия в нашем Нефтегазовом кластере. Компания вступила в кластер в декабре одним из своих предприятий "ТВЭЛ-Тобольск". Теперь и они, и мы видим их потребности и планы по росту и увеличению объемов. Наша система поддержки поможет продвижению и внедрению передовых разработок", - сказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Завод "ТВЭЛ-Тобольск" - лидер отечественного рынка по производству изоляционных покрытий для трубной продукции и деталей. Компания за время работы выпустила более 17 млн километров трубопроводов с различными видами покрытий. Производственные мощности позволяют в год изготавливать до 2 млн метров труб с полиэтиленовым покрытием и до 1 млн метров труб с теплоизоляцией.

АО "СПГ" планирует значительно увеличить производственные мощности предприятия в Тобольске за счёт модернизации. Это позволит расширить ассортимент, географию поставок и создать дополнительные рабочие места.

"Сегодня "СПГ" готова к активному расширению партнёрства с нефтегазовыми компаниями Уральского федерального округа в сфере поставок не только трубы и запорной арматуры, но и металлургической продукции. Именно поэтому нам так важен переход на уровень более тесного диалога и налаживание эффективного взаимодействия с участниками рынка ТЭК", - отметил генеральный директор АО "СПГ" Павел Тихонов.

АО "Сибирская Промышленная Группа" (АО "СПГ") является промышленно-производственным холдингом машиностроительного, трубного и металлургического комплекса России. В состав АО "СПГ" входит пять предприятий, объединённых в вертикально-интегрированный холдинг. Машиностроительный комплекс представлен заводами "ПромИнТех" и "Буммаш". Трубный - Ижорским трубопрокатным заводом, Ижевским заводом изоляции и заводом "ТВЭЛ-Тобольск". Металлургический комплекс – заводом "Буммаш".

Потребителями продукции АО "СПГ" являются ведущие предприятия нефтегазовой, металлургической, атомной, строительной и других секторов промышленности.

Ассоциация "Нефтегазовый кластер" объединяет 107 участников из 19 регионов России. Совокупная выручка предприятий превышает 2 трлн рублей, а общее количество сотрудников — более 56 тысяч. Кластер состоит в реестре Министерства промышленности и торговли РФ и признан крупнейшим отраслевым в стране. Участники кластера пользуются рядом льгот, в частности, промышленным кешбэком.