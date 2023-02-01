Безработный тюменец получил в банке крупный кредит и уехал в другой город

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Тюменец, обманом получивший в одном из банков кредит на сумму более 460 тыс. рублей, возместит финансовой организации ущерб и отработает 300 часов, сообщает региональная прокуратура.

Суд установил, что в 2021 году безработный обвиняемый обратился в банк за потребительским кредитом. При заполнении заявки он указал ложную информацию о том, что работает и получает ежемесячно 100 тыс. рублей.

Полученные деньги мужчина потратил и, выплатив только один взнос, поменял номер своего телефона и переехал в другой город.