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Обвиняемые в смерти приятеля селяне заключены под стражу в Тюменской области

Происшествия, 13:30 01 февраля 2023

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Двоих жителей с. Аромашево, обвиняемых в совершении особо тяжкого преступления, заключили под стражу, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

28 января в частном доме на ул. Ленина в Аромашево было обнаружено тело мужчины 1960 года рождения с признаками насильственной смерти. В совершении преступления подозреваются двое мужчин 1987 и 1986 годов рождения. Оба были знакомы с погибшим.

Известно, что ранее они были судимы. В ходе допроса подозреваемые рассказали следователю СКР, что в ночь на 27 января распивали спиртное в частном доме. Собутыльники повздорили, двое гостей избили приятеля. От полученных травм мужчина скончался.

Злоумышленникам предъявили обвинения по ч. 4 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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# арест , следователи

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