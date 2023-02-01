Шесть лет тюрьмы грозит тоболяку за кражу "Газели"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

30-летний тоболяк украл у работодателя "Газель" и продал её. За это ему грозит до шести лет тюрьмы, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Пострадавший 43-летний мужчина рассказал полиции, что передал ключи от авто своему работнику. Спустя время мужчина машину не вернул и перестал выходить на связь. Собственник оценил стоимость автомобиля в 550 тыс. рублей.

В ходе расследования выяснилось, что ранее неоднократно судимый подозреваемый временно проживает в Тюмени. Мужчина свою вину признал и пояснил, что работодатель вовремя не выплачивал ему заработную плату. Тогда он решил взять "Газель" и продать её в Тюмени. За авто обвиняемый получил 190 тыс. рублей, деньги потратил на личные нужды.

Похищенную машину нашли в Сургуте, вернули законному владельцу. В отношении тоболяка возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере". Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.