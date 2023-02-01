Более 1,5 км сетей канализационного коллектора обновят на ул. 30 лет Победы в Тюмени

| Фото: пресс-служба "Тюмень Водоканал" | Фото: пресс-служба "Тюмень Водоканал"

К реконструкции канализационного коллектора в районе ул. 30 лет Победы приступил тюменский водоканал 1 февраля. Специалисты обновят более 1,5 км сетей, при этом работы будут проводиться без ограничения услуг водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба организации.

На первом этапе рядом с действующим трубопроводом методом горизонтально-направленного бурения проложат 215 м новой трубы.

"С помощью навигационного оборудования и спецтехники труба будет забурена под землю. Для проведения работ нам потребуется всего пять приямков, где построим колодцы для подключения "выпусков" многоквартирных домов к магистральной сети", - рассказал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

Работы по строительству нового трубопровода займут около трех недель. После выведения из эксплуатации аварийного участка начнется санирование оставшейся части коллектора, протяженностью более 1,3 км. Этот этап работ будут проводить в ночное время. Через действующие колодцы специалисты введут прочную полимерную ленту, из которой внутри старой трубы специальная машина сформирует новый трубопровод.

Добавим, самотечный коллектор в районе ул. 30 лет Победы отводит стоки из четверного и шестого микрорайонов областного центра. Железобетонные сети используют с 1985 года и от длительного воздействия газовой коррозии они потеряли свою прочность и надежность. Гарантийный срок службы нового трубопровода из полиэтилена низкого давления составляет 50 лет.