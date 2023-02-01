В Ново-Патрушево в Тюмени запустили движение по новой дороге

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Движение по новой дороге по ул. Константина Посьета в микрорайоне Ново-Патрушево в Тюмени 31 января, сообщает администрация города.

Напомним, что к строительству дороги приступили в 2022 году. Ее протяженность составляет 0,83 км. На участке от ул. Павла Шарова до ул. Николая Никитина рабочие проложили асфальт, ливневую канализацию, обустроили пешеходные тротуары и велодорожки, установили уличное освещение.

Также смонтирован остановочный комплекс. Движение общественного транспорта запустят, когда завершится строительство ул. Николая Никитина.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

В целях организации безопасного дорожного движения установлены необходимые дорожные знаки, разметка, светофор.

Строительство объектов дорожной инфраструктуры в жилом районе Ново-Патрушево ведется планомерно. В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в 2020 году в капитальном исполнении сделали дороги по улицам Александра Митинского и Павла Шарова. Их общая протяженность составила 2,58 км. В 2021 году приступили к строительству автомобильной дороги по ул. Валентины Трофимовой на участке от ул. Александра Митинского до ул. Монтажников. Объект был сдан в сентябре 2022 года.