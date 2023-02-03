  • 3 февраля 20233.02.2023пятница
  • В Тюмени -18..-20 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Выставка "Акцент на метафоре" тюменской художницы Натальи Косполовой работает в музее Словцова

Общество, 08:31 03 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку "Акцент на метафоре" тюменской художницы Натальи Косполовой открыли в музейном комплексе им. Словцова (ул. Советская, 63, лестница А). Она экспонируется в рамках проекта "Наверх с художником", сообщают организаторы.

Главные герои работ Натальи - персонажи, предметы и явления, в которых четко проглядываются метафорические образы. Каждая работа автора является творческим размышлением о главном герое, его характере, эмоциях.

"В творчестве Натальи одно из главных мест занимает стиль, наиболее известный как "метафорический реализм" или "метареализм". Это поэзия той реальности, которая спрятана внутри метафоры и объединяет её разошедшиеся значения - прямое и переносное", - говорят экскурсоводы.

Увидеть работы художницы можно с 1 февраля со вторника по воскресенье с 11 до 20 часов. Вход свободный.

Возрастное ограничение: 0+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# музей , художник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:25 03.02.2023Эффективное депонирование углерода почвами принесло победу тюменской студентке в международной олимпиаде
10:14 03.02.2023В школах Тюменской области готова инфраструктура для запуска системы распознавания лиц
09:52 03.02.2023Улица Матроса Зырянова может появиться в Тюмени
09:41 03.02.2023Участок ул. Пригородной в Тюмени закроют для транспорта почти на две недели