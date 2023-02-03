Выставка "Акцент на метафоре" тюменской художницы Натальи Косполовой работает в музее Словцова

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку "Акцент на метафоре" тюменской художницы Натальи Косполовой открыли в музейном комплексе им. Словцова (ул. Советская, 63, лестница А). Она экспонируется в рамках проекта "Наверх с художником", сообщают организаторы.

Главные герои работ Натальи - персонажи, предметы и явления, в которых четко проглядываются метафорические образы. Каждая работа автора является творческим размышлением о главном герое, его характере, эмоциях.

"В творчестве Натальи одно из главных мест занимает стиль, наиболее известный как "метафорический реализм" или "метареализм". Это поэзия той реальности, которая спрятана внутри метафоры и объединяет её разошедшиеся значения - прямое и переносное", - говорят экскурсоводы.

Увидеть работы художницы можно с 1 февраля со вторника по воскресенье с 11 до 20 часов. Вход свободный.

Возрастное ограничение: 0+.