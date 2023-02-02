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Тюменские ученые научились создавать топливо из сельскохозяйственных отходов

Общество, 12:36 02 февраля 2023

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Ученые Тюменского госуниверситета разработали способ получения биоугля путем термической обработки сельскохозяйственных отходов. Новый продукт можно использовать как удобрение или альтернативное топливо. А основу для его производства специалисты предлагают брать у крупных птицефабрик и сельхозпроизводителей.

"Главная наша цель — не просто утилизировать отходы птицефабрик, но и получить полезные продукты, которые могут приносить прибыль", — пояснил заведующий лабораторией ресурсоэффективных технологий термической переработки биомассы на базе ТюмГУ Иван Шаненков.

Сейчас сотрудники лаборатории продолжают исследование. Они разработали углерод-нейтральную технологию переработки продуктов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных и птиц, а также соломы и скорлупы кедрового ореха. За счет температурного воздействия на отходы, которые представляют собой биомассу, получаются высокоуглеродистые биоугли, которые затем могут стать удобрением или альтернативным топливом.

Полученный продукт можно предложить дачникам и крупным сельхозпроизводителям. В перспективе эксперты планируют разработать рекомендации по внесению биоуглей в почву при выращивании пшеницы и других культур уже в полевых условиях. Но пока ученые находятся на стадии поиска оптимальных условий переработки.

"Есть первые результаты исследований в климатических камерах: мы добавляли биоугольные удобрения в почву, и исследования показывают, что урожайность пшеницы, например, при этом повышается на 20%", — рассказал Иван Шаненков.

По его словам, немаловажная цель для его команды – объяснить людям, причастным к этому сектору, что отходы действительно представляют собой ценное сырье, которое при дальнейшей доработке может давать ряд полезных продуктов.

Проект осуществляется в рамках Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

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# сельское хозяйство , ТюмГУ , ученые

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