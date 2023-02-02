В Тюменской области более 15 тыс. детей занимаются в кружках и секциях по системе ПФДО

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

15 тыс. 750 юных жителей Тюменской области получают услуги дополнительного образования за счет средств ПФДО по данным на январь 2023 года.

В реестре поставщиков услуг дополнительного образования зарегистрировано 123 организации сферы физической культуры и спорта, молодежной политики, культуры, образования и негосударственного сектора из 26 муниципальных образований региона. Они реализуют 403 программы по системе ПФДО, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Больше всего программ по ПФДО представлено в художественной направленности – 128. Свыше 5 тыс. раз системой ПФДО воспользовались родители при зачислении детей на вокал, хореографию, театральное и цирковое искусству и декоративно-прикладное творчество.

На втором месте физкультурно-спортивная направленность, представленная 115 программами, на которые дети и подростки были зачислены свыше 4 тыс. 700 раз.

Далее следуют социально-гуманитарная направленность – 62 программы, техническая направленность - 58 программ, естественнонаучная направленность - 28 программ. Завершает рейтинг туристско-краеведческая направленность, где заявлено 12 программ.

Чтобы воспользоваться системой ПФДО необходимо зайти на сайт "Навигатор дополнительного образования Тюменской области". На главной странице в строке поиска указать название интересующей организации и перейти в карточку учреждения. Затем зайти во вкладку "Программы" и справа в расширенном поиске в фильтре "Стоимость" выбрать "В рамках системы ПФДО". Платформа выгрузит все программы, на которые в данный момент есть возможность подать заявку на зачисление с оплатой по ПФДО.

Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей в Тюменской области реализуется в рамках национального проекта "Образование".