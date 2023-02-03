Открыта регистрация на Всероссийский мастерский турнир "Тюмень сильная"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открыта регистрация на Всероссийский мастерский турнир "Тюмень сильная" по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лежа и становой тяге по версиям WRPF, WEPF.

Сам масштабный спортивный фестиваль "Тюмень сильная" состоится в 20 и 21 мая, но зарегистрироваться на состязания можно уже сейчас. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены из всех регионов мира, достигшие 14 лет.

Спортсмены, занявшие первые три места в каждой возрастной и весовой категории, награждаются эксклюзивными медалями и дипломами.

Местом проведения фестиваля, как и в 2022 году, станет Выставочный зал на ул. Севастопольской. Организаторы уверены, что событие будет интересно тюменцам и гостям города всех возрастов. В программу включат досуг для всей семьи, организуют выставку спортивной одежды и инвентаря.