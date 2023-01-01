  • 26 января 202326.01.2023четверг
  • USD68,9573
    EUR74,9564
  • В Тюмени -9..-11 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

На фестиваль "Тюмень сильная" пригласят известных спортсменов

Спорт, 10:35 26 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Тюмень сильная" в 2023 году будет масштабнее. Он продлится два дня – 20 и 21 мая. Организаторы вновь пригласят известных российских спортсменов.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал организатор фестиваля "Тюмень сильная" Александр Калинин.

"Люди ждут это мероприятие. Расширяется география спортсменов и гостей. Уже поступают заявки из Уфы. Добавляются виды спорта - гири, мас-реслинг, единоборства. Фестиваль также развернется в Выставочном зале, но силовой экстрим "вынесем" на улицу, будет более зрелищно", – поделился Александр Калинин.

Он уверен, что событие будет интересно тюменцам и гостям города всех возрастов. В программу включат досуг для всей семьи, организуют выставку спортивной одежды и инвентаря.

Обязательно будут приглашенные звезды, их имена пока держат в секрете. Завесу тайны обещают приоткрывать с 1 февраля в группе мероприятия в социальной сети ВКонтакте.

В 2023 году организаторы фестиваля "Тюмень сильная" сотрудничают с Тюменским агентством креативных индустрий. Это, по словам Александра Калинина, поможет привлечь зрителей и из других субъектов, рассказать им об интересных локациях региона. На фестивале вручат так называемую "Карту гостя", где будет указана информация о том, куда можно съездить отдохнуть или поесть.

Предыдущий фестиваль, который прошел в мае 2022 года, посетили 5 тыс. 300 человек. Участие в событии приняли около 700 спортсменов.

"В тот день прошло много интересных спортивных мероприятий. Площадка работала с 9 до 21 часа. У нас были известные спортсмены Андрей Скоромный, Иван Подрез, Михаил Кокляев, Руслан Проводников. Была хорошая возможность пообщаться со звездами, побывать на их семинарах", – вспоминает Александр Калинин.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# соревнования , спорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:35 26.01.2023На фестиваль "Тюмень сильная" пригласят известных спортсменов
09:06 26.01.2023С 11 до 18 увеличится число возрастных ступеней комплекса ГТО с 23 марта
08:42 26.01.2023Кубок чемпионата КХЛ приедет в Тюмень 5 февраля
08:10 26.01.2023Соревнования по автоспорту пройдут в Тюмени 28 января