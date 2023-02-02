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Более 92 миллионов кибератак отразили госресурсы Тюменской области в 2022 году

Общество, 12:56 02 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 92 млн кибератак отразили госресурсы Тюменской области в 2022 году. Большая доля из них пришлась на информационные системы, доступные из интернета.

Об этом сообщил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Тюменская линия" и "Интерфакс-Урал" 2 февраля.

"Рост массовых кибератак прочувствовал на себе каждый регион в прошлом году. Но благодаря слаженной работе команды, построенной инфраструктуре, нам удалось обеспечить стопроцентную доступность центров обработки данных, где расположены государственные информационные системы. Ни один госсервис не был недоступен", - подчеркнул руководитель ведомства.

Он также отметил, что все информационные системы регионального правительства разработаны тюменскими и российскими компаниями. Кроме того, отечественными являются и продукты области информационной безопасности.

Оксана Корнеенкова

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# ИТ-технологии , кибербезопасность , Станислав Логинов

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