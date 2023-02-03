Тюменцев приглашают на "Золушку" в центр "Современник"

| Фото: Тюменская филармония во ВКонтакте | Фото: Тюменская филармония во ВКонтакте

Литературно-музыкальную композицию с песочной анимацией по сказкам Шарля Перро и братьев Гримм "Золушка" представят в виртуальном концертном зале центра культуры и искусства "Современник" в Тюмени 4 февраля. Начало в 12 часов, прямая трансляция пройдет из концертного зала им. Ю. Гуляева Тюменской филармонии, сообщает городской департамент культуры.

Музыкальные иллюстрации сказочной истории прозвучат в исполнении Тюменского филармонического оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижера Юрия Медяника. Художественное слово – народный артист РФ Владимир Орел.

Напомним, виртуальный концертный зал открыт в тюменском центре культуры и искусства "Современник" в рамках национального проекта "Культура". В зале, оснащенном современным мультимедиа оборудованием, зрители могут посмотреть в высоком качестве трансляции концертов, проходящих на крупнейших концертных площадках России. Все показы проводят бесплатно.