Конкуренцию московским и питерским маршрутам уличного искусства составит Тобольск

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Маршрут "Искусство улиц: знакомство с тобольским стрит-артом" стал доступен для всех туристов России. Его специально для популярного туристического сервиса Russpass разработали сотрудники "ЗапСибНефтехима".

В число наиболее востребованных направлений среди пользователей портала Russpass, который позволяет спланировать путешествие по России и знакомит с достопримечательностями регионов, Тюменская область вошла в 2022 году.

Если раньше посетители сервиса — любители стрит-арта, по словам менеджера управления протокола и корпоративных сервисов "ЗапСибНефтехима" Ольги Андреевой, могли выбирать только между московскими и питерскими маршрутами, то сегодня конкуренцию в уличном искусстве обеим столицам составляет Тобольск. "В "Искусстве улиц" нет всех тобольских стрит-артов, - пояснила она. - Мы исходили из оптимального времени для прогулки и отобрали 11 самых популярных муралов города. По большей части это работы победителей проекта "Формула искусства" программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел". От "Девушки в тюльпанах" до "Птицы, сидящей на ветке" пешком 1 час 44 минуты, на авто — 30 минут. Но мы рекомендуем выбрать все-таки пеший маршрут: так вы сможете заглянуть в соседние дворы и увидеть еще больше стрит-арта".

Все 11 точек маршрута нанесены на интерактивную онлайн-карту: "Девушка в тюльпанах", "Волшебный кит", "Легенды и сказания Сибирской земли", "Жар-птица", "Чибис", "Космическая дева", "Дмитрий Менделеев", "Семен Ремезов", мурал "Открой свой город" и, наконец, олицетворяющая баланс природы и химии "Птица, сидящая на ветке".

ЗапСибНефтехим ЗапСибНефтехим

В Тобольске изобразительное искусство живет не только на городских улицах, но и на промплощадке градообразующего предприятия — "ЗапСибНефтехима".

ЗапСибНефтехим ЗапСибНефтехим

В 2019 году в рамках экологического проекта "Добрые соседи СИБУРа" на четырех резервуарах для хранения пожарной и технической воды, высота каждого из которых с пятиэтажный дом, появились изображения 96 представителей флоры и фауны Тобольского района и юга Тюменской области.

"Все они мирно соседствуют с нефтехимическим производством. "Добрых соседей" и крупнейший нефтехимический комплекс России также могут увидеть туристы — достаточно записаться на экскурсию по программе "Открытый СИБУР"", - рассказала Ольга Андреева.

"Формула хороших дел" — это единая благотворительная программа СИБУРа, которая реализуется во всех ключевых городах деятельности компании.