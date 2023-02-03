Шесть команд Казанского района выступят в патриотическом волейбольном турнире

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Турнир по волейболу, посвященный памяти героически погибшего при выполнении боевого задания в чеченской войне Николая Сухарева, пройдет в с. Афонькино Казанского района 4 февраля. Между собой посоревнуются шесть команд из сёл Афонькино, Ильинка, Ново-Селезнёво, Большие Ярки, Огнёво, юношеская сборная Казанского района, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"Ежегодно мы проводим этот патриотический турнир, потому что нужно помнить своих земляков. На игры всегда приходит много жителей села, чтобы почтить память Николая. Всегда в числе почетных гостей - его родители", - рассказал заместитель директора по физкультурно-спортивной работе Казанской ДЮСШ Егор Эртман.

В соревнованиях выступят волейболисты от 14 лет и старше. В основном участвовать будут игроки от 20 до 40 лет.