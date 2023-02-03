  • 3 февраля 20233.02.2023пятница
  • В Тюмени -18..-20 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Шесть команд Казанского района выступят в патриотическом волейбольном турнире

Спорт, 10:33 03 февраля 2023

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Турнир по волейболу, посвященный памяти героически погибшего при выполнении боевого задания в чеченской войне Николая Сухарева, пройдет в с. Афонькино Казанского района 4 февраля. Между собой посоревнуются шесть команд из сёл Афонькино, Ильинка, Ново-Селезнёво, Большие Ярки, Огнёво, юношеская сборная Казанского района, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"Ежегодно мы проводим этот патриотический турнир, потому что нужно помнить своих земляков. На игры всегда приходит много жителей села, чтобы почтить память Николая. Всегда в числе почетных гостей - его родители", - рассказал заместитель директора по физкультурно-спортивной работе Казанской ДЮСШ Егор Эртман.

В соревнованиях выступят волейболисты от 14 лет и старше. В основном участвовать будут игроки от 20 до 40 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волейбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:33 03.02.2023Шесть команд Казанского района выступят в патриотическом волейбольном турнире
08:43 03.02.2023Открыта регистрация на Всероссийский мастерский турнир "Тюмень сильная"
08:17 03.02.2023Около 140 человек примут участие в соревнованиях по лыжным гонкам в Тюмени
13:51 02.02.2023Зимний экстремальный забег "Стальной характер" пройдет в Тюмени 11 марта