В Тюмени открыли мультимедийную выставку "Сталинград – история Победы"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Интерактивный выставочный проект "Сталинград – история Победы" открылся в честь 80-летия победы в Сталинградской битве в историческом парке "Россия – Моя история" в Тюмени 2 февраля.

В регионе осталось не так много участников Сталинградской битвы, важно рассказывать о них подрастающему поколению, сказал на открытии председатель областного Совета ветеранов, депутат Тюменской городской думы Степан Киричук.

Сейчас Тюменский областной совет ветеранов ведет работу по увековечиванию памяти участников крупнейшего и ожесточенного сражения на Мамаевом кургане. "Мы получили хороший обнадеживающий ответ и от волгоградских властей, и от Министерства культуры РФ. В планах, конечно, установить памятную плиту ко Дню области, но это может не получиться. Дело серьезное, надо пройти много согласований, собрать материалы. Четыре года собирали материал, чтобы Тюмень получила звание "Город трудовой доблести". Так и здесь. У нас есть рабочая группа, которая будет заседать 7 февраля", – сказал Степан Киричук.

Также в Тюмени собираются представить для присвоения звания Героя Советского Союза информацию об уроженце Казанского района Матвее Путилове. В дни Сталинградской битвы он зубами соединил провода и восстановил связь ценой своей жизни.

Мультимедийная выставка расположилась в четырех залах на третьем этаже исторического парка. Она состоит из ключевых сюжетов сражения: "Воздушная блокада", "Бои на дальних и ближних подступах к Сталинграду", операция "Зимняя гроза", "Тацинский рейд", "Кольцо", "Бои за северные районы Сталинграда", "Мамаев курган", "Дом Павлова". Особое внимание авторы выставки уделили героям. В цифровой экспозиции используются личные архивы и документы участников боев.

Первыми экскурсию по ней провели для курсантов ТВВИКУ и юнармейцев. Начальник штаба регионального отделения Всероссийского движения "Юнармия" в Тюменской области Анастасия Попова отметила, что экспозиция будет интересна молодежи: выставка изобилует фото и видеоматериалами. "Сейчас музеи перестали ассоциироваться с чем-то скучным. Подобные проекты помогают хранить память о том, что нельзя забывать. Сталинградская битва – важнейшее сражение не только Великой Отечественной, но и Второй мировой войны. Жуткое, кровопролитное. Это был огромный период времени. Беспрецедентный пример подвига, на который люди способны в минуты отчаяния", – сказала она.

Выставка продлится до 4 апреля. Возрастное ограничение: 0+.

Отметим, экспозиция организована при поддержке волгоградского музея-заповедника "Сталинградская битва". Помимо Тюмени ее представили еще в 23 исторических парках страны.

Инна Пахомова