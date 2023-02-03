В Тюменской области чартерные авиаперелеты и туристический кешбэк будут действовать и в 2023 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Программа чартерных авиаперелетов, туристический кешбэк продолжат действовать и в 2023 году. Данные проекты мотивируют конечного потребителя к бронированию турпакетов, отелей и стимулируют отрасль на развитие внутреннего туризма.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

"Мы достаточно хорошо откатали в прошлом году. Было несколько чартерных бортов в разные сезоны. Надеемся, что данная мера поддержки будет продолжена. У нас серьезные партнеры на федеральном уровне – FUN&SUN и компания "Пегас", подписаны соглашения с "Анекс Тур". Также ждем реализации инициативы по субсидированию блоков мест в самолетах. Для регионов самое дорогое в турпродукте – транспорт. Важно мотивировать жителей страны путешествовать по стране, продвигать направления", - сказала Трофимова.

Тюменская область доступна для туристов, которые выбирают различные виды транспорта. Из соседних регионов приезжают в основном на автомобилях. Комфортные дорожные условия – залог развития туристических направлений, уверена руководитель отрасли.

"Качество дорог, время, затраченное на поездку, придорожный сервис – элементы одной большой цепочки, которые приводят к конечному потребителю. Измеряя настроение туриста, понимаем, комфортно ему у нас или нет, чего не хватает. Всегда есть над чем работать", - подчеркнула Мария Трофимова.

Эксперты отрасли отмечают, что потребительский портрет туриста Тюменской области меняется раз в два-три года, этому способствует ряд факторов, в том числе логистика.

"Мы в прошлом году проводили инвентаризацию маршрутов. В 2022 году запустили чартерные программы из Москвы, из Санкт-Петербурга, железнодорожные круизы. Отлично откатали круиз "В Сибирь" на новогодних каникулах. Сейчас будем ждать туристов в мае, июне и ноябре. И это будет не просто несколько вагонов, а полноценный состав", - сказала директор регионального департамента потребрынка и туризма.

Тюменская область входит в федеральную турсеть с двумя масштабными программами: "Романовы в Сибири" и "В Сибирь по своей воле". Интерес и к первому, и ко второму проекту большой, добавляет Трофимова. Это доказывает статистика. К примеру, в Тобольске туристско-экскурсионный поток увеличился в 2,5 раза в сравнении с 2019 годом во многом благодаря вводу в эксплуатацию аэропорта Ремезов.

"В городе пока не хватает номерного фонда, мы над этим работаем. И в новый год, майские каникулы, событийные мероприятия: "Лето в Тобольском кремле", Абалакское поле, не хватает физически номеров, чтобы разместились все желающие. Для Тобольска характеры поездки одного дня. Это та потенциальная аудитория, которая могла бы из экскурсантов превратиться в туристов", - заключила Трофимова.

По итогам 2022 году турпоток в Тюменскую область достиг максимума за последние 4 года - более 3 млн 300 тыс. человек.

Анжела Лебедева