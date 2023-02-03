В школах Тюменской области готова инфраструктура для запуска системы распознавания лиц

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инфраструктура для запуска системы распознавания лиц создана в школах Тюменской области. Однако запустят ее только после законодательного урегулирования работы с биометрическими данными. Закон об их использовании принят в конце 2022 года, назначен федеральный оператор.

По словам директора департамента информатизации Тюменской области Станислава Логинова, биометрия может использоваться для управления доступом в школу и для других целей, вплоть для определения настроения школьников.

"Чтобы сейчас это реализовать в школах, необходимо получить согласие от каждого родителя. И если даже один напишет отказ, то мы не сможем запустить систему распознавания лиц. Инфраструктура подготовлена: есть видеокамеры, каналы связи, единая система видеонаблюдения, и необходимо решить только нормативный вопрос", - пояснил руководитель ведомства.

Вместе с тем он отметил, что биометрические видеокамеры в Тюменской области уже применяется, но только органами правопорядка для пресечения преступлений, поиска преступников.

Оксана Корнеенкова