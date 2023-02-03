Тюменцы сыграют в хоккей в валенках

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

С хоккея в валенках начнется в Тюмени спартакиада дворовых команд и органов территориального общественного самоуправления 4 февраля.

За награды поборются девять команд, в каждой до 10 человек, девушки и юноши первой группы в возрасте от 14 до 17 лет.

Соревнования пройдут на корте спортшколы "Рубин" по адресу ул. Мурманская, 31/1 в 13 часов, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

5 февраля свой профессионализм продемонстрируют участники второй группы в возрасте от 18 до 49 лет. На старт выйдут восемь команд, начало в 10 часов.