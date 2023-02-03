Около 200 спортсменов выступят на областных соревнованиях по тхэквондо в Тюмени

| Фото: Федерации тхэквондо ICTF Чанг-Хон Тюменской области | Фото: Федерации тхэквондо ICTF Чанг-Хон Тюменской области

Около 200 спортсменов из Тюмени, Тобольска и Ялуторовска примут участие в чемпионате и первенстве Тюменской области по тхэквондо, которое пройдет в тюменском спортивно-оздоровительном комплексе "Здоровье" 4 и 5 февраля. За медали поборются юниоры и юниорки 15-17 лет, а также мужчины и женщины, среди которых победители и призеры окружных и российских соревнований 2022 года, сообщает пресс-служба областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

"С каждым годом соревнования собирают все больше участников. Если раньше мы за два дня успевали провести турнир среди представителей всех возрастных категорий, то теперь "разводим" потоки, так как принять за два дня такое количество спортсменов стало просто невозможным", - рассказала секретарь региональной общественной организации "Союз тхэквондо Тюменской области" Наиля Уразова. Она добавила, что соревнования для кадетов и молодых спортсменов пройдут 4 и 5 марта.

В результате поединков будут определены участники предстоящего чемпионатов и первенств УФО и России.