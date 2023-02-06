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Выставки "Друг. Наставник. Учитель" откроют в Тюменской областной библиотеке

Общество, 09:10 06 февраля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Презентация выставки "Друг. Наставник. Учитель", посвященной Году педагога и наставника в России, начнется в Тюменской областной научной библиотеке (ул. Орджоникидзе, 59) 10 февраля в 15 часов 30 минут. Экспозиция также включает фотовыставку "Летят века. Растят учеников учителя", инсталляцию "Наш класс!", сообщают организаторы.

На экспозиции представлена литература из фонда Тюменской областной научной библиотеки: художественные произведения, посвященные нелегкому труду педагога, научно-популярные издания о жизни и деятельности выдающихся мастеров российской и зарубежной педагогики и их педагогические системы. Посетители ознакомятся с цитатами, высказываниями известных педагогов, мыслителей, писателей, с художественными российскими фильмами из коллекции библиотеки, посвященными школьной и учебной жизни, оценить школьный юмор, оформленный в виде забавных ладошек.

ТОНБ | Фото: ТОНБ

На фотовыставке будет 30 фотографий с изображением учебных классов, учебного процесса в России различных исторических эпох с XVIII века до наших дней с QR-кодами. Любой желающий при наличии смартфона или другого устройства сможет легко познакомиться с особенностями и отличиями образования прошлых лет и сравнить с настоящим.

Инсталляция "Наш класс" расскажет об организации работы в классе в советское время. Она включает школьную доску, учебную парту, стол учителя, учебные стеллажи, предметы учебного процесса.

Выставка "Друг. Наставник. Учитель" будет работать до конца года.

Телефон для справок: +7 (3452) 565-300.

Возрастное ограничение: 6+.

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# Тюменская областная научная библиотека

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