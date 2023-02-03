В Тюмени пройдет зимний кубок Fresh Auto Drift

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Зимний кубок Fresh auto среди всех желающих продемонстрировать свои навыки в зимнем дрифте состоится в Тюмени на озере Алебашево 4 февраля. Событие начнется в 14 часов. Вход для зрителей бесплатный, сообщают организаторы.

Для посетителей пройдут квалификационные и парные заезды. Также выступит приглашенный пилот российской дрифт серии Федор Воробьев. Кроме этого, проведут фотосессии и розыгрыш приза от компании Fresh Auto для всех желающих.

Регистрация для участников открыта по ссылке.