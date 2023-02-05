Тобольские сосудистые хирурги провели почти 200 операций в 2022 году

| Фото: областная больница №3 | Фото: областная больница №3

Около 200 операций выполнили сосудистые хирурги областной больницы №3 в Тобольске в 2022 году. Из них 25 - на артериях нижних конечностей. Именно эти хирургические вмешательства считаются одними из самых сложных и эффективных, сообщает пресс-служба областной больницы №3.

Специалисты провели такие виды шунтирований, как аорто-бедренное, подвздошно-бедренное и бедренно-подколенное. Шунтирование подразумевает установку обходного пути - шунта взамен закупоренной холестериновыми бляшками артерии с помощью искусственного сосудистого протеза. Практически бескровное вмешательство проводится обычно в течение двух часов.

Также специалисты провели 15 каротидных эндатерэктомий - операций на сонной артерии, которые призваны восстановить просвет сосуда и нормализовать кровоток при его атеросклерозе.

Сосудистые хирурги отмечают, что эти вмешательства сопряжены с высокими операционными и послеоперационными рисками. Раньше в Тобольске такие вмешательства не проводились и пациентов направляли в тюменские клиники.

В 2023 году врачи областной больницы №3 намерены расширить объем выполнения операций на сосудах и освоить новые.