Тюменская область - в лидерах национального туристического рейтинга 2022 года среди регионов УФО

| Фото: vk.com/visittyumen | Фото: vk.com/visittyumen

Лидерами Национального туристического рейтинга 2022 года в регионах УФО стали Тюменская, Челябинская и Свердловская. Итоги подвел журнал "Отдых в России" совместно с Центром информационных коммуникаций "Рейтинг".

Это ежегодное исследование, посвященное развитию внутреннего и въездного туризма, которое ведется на основе данных Росстата и публикаций в СМИ, сообщает уральское полпредство.

Критерии рейтинга: уровень развития туристической отрасли и гостиничной инфраструктуры; доходность отрасли туризма и гостеприимства, ее вклад в экономику региона; развитие санаторно-курортной отрасли; популярность региона у туристов, приезжающих на несколько дней; популярность у иностранцев; туристская уникальность и привлекательность; уровень преступности; интерес к региону в Интернете, как к месту отдыха; продвижение туристического потенциала в информационном пространстве.

Как напомнил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, приоритеты развития индустрии туризма и гостеприимства определены президентом России в национальном проекте "Туризм".

"Наша задача на ближайшую перспективу − "пересобрать" все механизмы управления, стимулирования и поддержки под единые задачи – рост номерного фонда и увеличение средней загрузки номеров по году. Занимаясь вопросами развития туризма, будем использовать не только профильные меры поддержки, но и действующие полномочия министерства. Это инструменты регионального развития, малого и среднего бизнеса, международного сотрудничества. Синхронизация всех этих повесток даст больше возможностей для раскрытия туристического потенциала, поддержки отрасли и бизнеса", - отметил замминистра.