Уватский краеведческий музей отмечает 15-летний юбилей

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Более 8,5 тыс. экспонатов хранятся в Уватском районном музее "Легенды седого Иртыша", которому исполнилось 15 лет.

"Количество экспонатов, среди которых немало уникальных, растет с каждым годом. Самый древний - отпечаток листа тропического дерева гинкго. Это дерево-реликт эпохи динозавров. Возраст отпечатка — около 450 миллионов лет", - рассказала директор музея Людмила Телегина. Экспонат занесен в "Книгу рекордов Тюменской области".

В краеведческом музее проходит около 80 выставок, не считая постоянных экспозиций, сообщает пресс-служба администрации Уватского района. В год его посещают около 20 тысяч человек.